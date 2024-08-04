Гімн України уперше пролунав на Олімпіаді-2024 у Парижі - чому "золото" Харлан спортивний подвиг

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Гімн України уперше пролунав на Олімпіаді-2024 у Париж.

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Україна здобула золоту медаль у жіночому командному турнірі з фехтування на Олімпіаді-2024. Це перше золото України у цій Олімпіаді.

Увечері 3 серпня у Парижі відбулася медальна церемонія, на якій пролунав наш національний гімн. Це було надзвичайно емоційно.

У фіналі українські фехтувальниці у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Крвацької та Юлії Бакастової перемогли команду Південної Кореї.

Перед останньою сутичкою наша фехтувальна команда програвала кореянкам 37:40.

Змагання триває до 45. Тобто Ользі Харлан для перемоги потрібно було завдати 8 уколів та пропустити не більше 4.

Результат останнього бою — 8:2 на користь Ольги.

Харлан виграла шосту олімпійську медаль у кар'єрі, що є абсолютним рекордом серед українців.

У команді легендарна фехтувальниця також виграла золото Пекіна-2008 та бронзу Ріо-2016, а на особистих турнірах має в активі бронзові медалі Лондона-2012, Ріо-2016 та Парижа-2024. Україна виграла перше золото Олімпіади у фехтуванні з 2012 року.

Також це друга в історії золота медаль жіночої збірної України у турнірі на шаблях. На Іграх-2008 українська команда перемогла у фіналі Китай.

Не можемо усвідомити це. Гадаю, що усвідомимо трішки пізніше. Знаємо одне: підняли вище український прапор, співали гімн. Ця медаль — для наших захисників і захисниць. Вдячні нашим родинам за підтримку. Ми шоковані, — так Ольга прокоментувала свою перемогу.

Крім того, Харлан здобула перше за 16 років «золото» на Олімпійських іграх. Це рекорд у жіночому фехтуванні поміж першою та останньою золотими медалями.

Завдяки новій перемозі вона перевершила попереднє досягнення, яке ділила з плавчинею Яною Клочковою.

6 — Ольга Харлан (фехтування, 2 «золота» + 1 «срібло» + 3 «бронзи»)

5 — Яна Клочкова (плавання, 4 + 1 + 0)

4 — Інна Осипенко-Радомська (веслування на байдарках, 1 + 2 + 1)

4 — Олена Костевич (стрільба, 1 + 0 + 3)

3 — Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика, 2 + 1 + 0)

3 — Юрій Чебан (веслування на каное, 2 + 0 + 1)

3 — Руслана Таран (вітрильний спорт, 0 + 1 + 2).

Україна закінчила восьмий змагальний день Олімпіади-2024 на 28-му місці у медальному заліку завдяки першому «золоту», яке виборола команда українських шаблісток.

Продовжує очолювати залік Китай, який здобув 16 золотих нагород.