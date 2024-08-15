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Шаблю Харлан продали на аукціоні - гроші підуть на зброю для ліквідації росіян
Шаблю Харлан продали на аукціоні — гроші підуть на зброю для ліквідації росіянhttps://racurs.ua/ua/n198338-shablu-harlan-prodaly-na-aukcioni-groshi-pidut-na-zbrou-dlya-likvidaciyi-rosiyan.htmlРакурс
Шаблю української фехтувальниці Ольги Харлан купили на благодійному аукціоні за 10 млн грн.
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Отримає її анонімний учасник з ніком Metalist1925. Аукціон проводив Сергій Притула.
Всі виручені кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля» для Сил оборони.
Нагадаємо, що Харлан після Олімпіади у Парижі стала найбільш титулованою спортсменкою в історії України. На Олімпіаді-24 Оля завоювала бронзу в особистій першості та золото у командних виступах.