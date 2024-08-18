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Ракурс
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине

Восемь «шахедов» и пять ракет сбили силы ПВО Украины в ночь на 18 августа (ИНФОГРАФИКА)

18 авг 2024, 10:32
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 серпня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Рашисти атакували:

  • балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей рф;
  • крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками типу Shahed, запущеними з Курської області рф.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:

  • одну балістичну ракету «Іскандер-М»;
  • дві балістичні ракети KN-23;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59;
  • три крилаті ракети (тип уточнюється);
  • вісім ударних БпЛА «Shahed-131/136».

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних мил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:

  • дві балістичні ракети KN-23;
  • три крилаті ракети (тип уточнюється);
  • вісім ударних БПЛА «Shahed-131/136».

Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих, — зазначив Олещук.

Источник: Ракурс


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