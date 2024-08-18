Рашисти здійснии чергову масовану повітряну атаку по Україні

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 серпня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Рашисти атакували:

балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей рф;

крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками типу Shahed, запущеними з Курської області рф.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:

одну балістичну ракету «Іскандер-М»;

дві балістичні ракети KN-23;

дві керовані авіаційні ракети Х-59;

три крилаті ракети (тип уточнюється);

вісім ударних БпЛА «Shahed-131/136».

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних мил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:

дві балістичні ракети KN-23;

три крилаті ракети (тип уточнюється);

вісім ударних БПЛА «Shahed-131/136».