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Рашисти здійснии чергову масовану повітряну атаку по Україні
Вісім «шахедів» та п’ять ракет збили сили ППО України в ніч на 18 серпня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n198409-visim-shahediv-ta-p-yat-raket-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-18-serpnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 серпня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Рашисти атакували:
- балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей рф;
- крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками типу Shahed, запущеними з Курської області рф.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:
- одну балістичну ракету «Іскандер-М»;
- дві балістичні ракети KN-23;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59;
- три крилаті ракети (тип уточнюється);
- вісім ударних БпЛА «Shahed-131/136».
В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних мил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:
- дві балістичні ракети KN-23;
- три крилаті ракети (тип уточнюється);
- вісім ударних БПЛА «Shahed-131/136».
Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих, — зазначив Олещук.
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