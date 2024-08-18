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Рашисты утром 18 августа совершили массированную атаку в Донецкой области, фото: «Википедия»

ВСУ утром отбили массированную российскую атаку на Донетчине — Генштаб

18 авг 2024, 14:52
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Російські загарбники сьогодні, 18 серпня, зранку здійснили масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Зокрема, окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька.


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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

  • Зазначається, що українські військові вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку: втрат позицій не допущено;
  • у ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них — 41 безповоротно.

Источник: Ракурс


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