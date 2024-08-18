Рашисты утром 18 августа совершили массированную атаку в Донецкой области, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n198418-vsu-utrom-otbili-massirovannuu-rossiyskuu-ataku-na-donetchine-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 18 серпня, зранку здійснили масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Зокрема, окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька.

.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.