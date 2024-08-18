Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти вранці 18 серпня здійснили масовану атаку на Донеччині, фото: «Вікіпедія»

ЗСУ вранці відбили масовану російську атаку на Донеччині — Генштаб

18 сер 2024, 14:52
999

Російські загарбники сьогодні, 18 серпня, зранку здійснили масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Зокрема, окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька.


.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

  • Зазначається, що українські військові вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку: втрат позицій не допущено;
  • у ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них — 41 безповоротно.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів