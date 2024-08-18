Рашисти вранці 18 серпня здійснили масовану атаку на Донеччині, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n198418-zsu-vranci-vidbyly-masovanu-rosiysku-ataku-na-donechchyni-genshtab.html

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Російські загарбники сьогодні, 18 серпня, зранку здійснили масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Зокрема, окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька.

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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.