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Рашисти вранці 18 серпня здійснили масовану атаку на Донеччині, фото: «Вікіпедія»
ЗСУ вранці відбили масовану російську атаку на Донеччині — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n198418-zsu-vranci-vidbyly-masovanu-rosiysku-ataku-na-donechchyni-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 18 серпня, зранку здійснили масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Зокрема, окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька.
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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
- Зазначається, що українські військові вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку: втрат позицій не допущено;
- у ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них — 41 безповоротно.
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