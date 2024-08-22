Херсон частично остался без света из-за российской атаки

Рашисты ударили по критической инфраструктуре Херсона, фото: «Движение Честно»

https://racurs.ua/n198539-herson-chastichno-ostalsya-bez-sveta-iz-za-rossiyskoy-ataki.html

Ракурс

Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури.

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Про це сьогодні, 22 серпня, вранці повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити електропостачання, — зазначили в ОВА.

У Херсонській МВА повідомляють, що через знеструмлення:

знизився тиск подачі води;

тролейбусні маршрути № 8,9,11,12 скорочені до площі Незламності.

Зазначається, що за період з 6.00 21 серпня по 6.00 22 серпня Херсонську міську територіальну громаду окупанти обстріляли 16 разів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Комишанах, Приозерному, Антонівці. Зокрема, було пошкоджено:

дві багатоповерхівки;

приватні будинки;

церкву;

чотири господарчі споруди;

трактор;

автівку;

ділянку водопроводу;

ЛЕП.