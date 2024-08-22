Херсон частично остался без света из-за российской атаки

Херсон частично остался без света из-за российской атакиhttps://racurs.ua/n198539-herson-chastichno-ostalsya-bez-sveta-iz-za-rossiyskoy-ataki.htmlРакурс
Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури.
Про це сьогодні, 22 серпня, вранці повідомила прес-служба Херсонської ОВА.
Енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити електропостачання, — зазначили в ОВА.
У Херсонській МВА повідомляють, що через знеструмлення:
- знизився тиск подачі води;
- тролейбусні маршрути № 8,9,11,12 скорочені до площі Незламності.
Зазначається, що за період з 6.00 21 серпня по 6.00 22 серпня Херсонську міську територіальну громаду окупанти обстріляли 16 разів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Комишанах, Приозерному, Антонівці. Зокрема, було пошкоджено:
- дві багатоповерхівки;
- приватні будинки;
- церкву;
- чотири господарчі споруди;
- трактор;
- автівку;
- ділянку водопроводу;
- ЛЕП.
Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу постраждали 12 людей: одна жінка, на жаль, загинула, 11 отримали поранення різних ступенів тяжкості. Всім надана медична допомога, — розповів у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.