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Ракурс
Рашисти вдарили по критичній інфраструктурі Херсона, фото: «Рух Чесно»

Херсон частково залишився без світла через російську атаку

22 сер 2024, 09:20
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Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури.


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Про це сьогодні, 22 серпня, вранці повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити електропостачання, — зазначили в ОВА.

У Херсонській МВА повідомляють, що через знеструмлення:

  • знизився тиск подачі води;
  • тролейбусні маршрути № 8,9,11,12 скорочені до площі Незламності.

Зазначається, що за період з 6.00 21 серпня по 6.00 22 серпня Херсонську міську територіальну громаду окупанти обстріляли 16 разів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Комишанах, Приозерному, Антонівці. Зокрема, було пошкоджено:

  • дві багатоповерхівки;
  • приватні будинки;
  • церкву;
  • чотири господарчі споруди;
  • трактор;
  • автівку;
  • ділянку водопроводу;
  • ЛЕП.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу постраждали 12 людей: одна жінка, на жаль, загинула, 11 отримали поранення різних ступенів тяжкості. Всім надана медична допомога, — розповів у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Джерело: Ракурс


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