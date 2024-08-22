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Ракурс
Ликвидация пожара в Херсонской области, фото: ГСЧС

Шесть пожаров вызвали российские обстрелы за сутки на Херсонщине (ФОТО)

22 авг 2024, 10:54
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На Херсонщині минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали на ліквідації пожеж, шість з яких виникли внаслідок обстрілів.


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Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

«Горіли житлові будинки, господарчі споруди, недіюча будівля та екосистеми, загальною площею 5,7 га, — зазначають у відомстві. — До ліквідації пожеж також залучалися підрозділи місцевої пожежної охорони.

Источник: Ракурс


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