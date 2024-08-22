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Ліквідація пожежі на Херсонщини, фото: ДСНС
Шість пожеж спричинили російські обстріли за добу на Херсонщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198542-shist-pojej-sprychynyly-rosiyski-obstrily-za-dobu-na-hersonschyni-foto.htmlРакурс
На Херсонщині минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали на ліквідації пожеж, шість з яких виникли внаслідок обстрілів.
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Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
«Горіли житлові будинки, господарчі споруди, недіюча будівля та екосистеми, загальною площею 5,7 га, — зазначають у відомстві. — До ліквідації пожеж також залучалися підрозділи місцевої пожежної охорони.
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