Ліквідація пожежі на Херсонщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198542-shist-pojej-sprychynyly-rosiyski-obstrily-za-dobu-na-hersonschyni-foto.html

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На Херсонщині минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали на ліквідації пожеж, шість з яких виникли внаслідок обстрілів.

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Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.