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Ракурс
Рашисты совершили очередную ночную воздушную атаку по Украине, фото:

Большинство российских ракет не достигли целей во время ночной атаки — Воздушные силы

22 авг 2024, 11:51
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 серпня, атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу «Шахед», запущеними з Курського напрямку.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Більшістю виявлених «шахедів» ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини, — зазначив Олещук.

Також ворог застосував ракети:

  • протирадіолокаційні ракети Х-31П були запущені із повітряного простору над Чорним морем;
  • дві балістичні ракети «Іскандер-М» були запущені з Бєлгородської області рф та окупованого Криму.

Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два — локаційно втрачені (упали самостійно). Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків, — зазначив Олещук.

Источник: Ракурс


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