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Рашисты совершили очередную ночную воздушную атаку по Украине, фото:
Большинство российских ракет не достигли целей во время ночной атаки — Воздушные силыhttps://racurs.ua/n198544-bolshinstvo-rossiyskih-raket-ne-dostigli-celey-vo-vremya-nochnoy-ataki-vozdushnye-sily.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 серпня, атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу «Шахед», запущеними з Курського напрямку.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Більшістю виявлених «шахедів» ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини, — зазначив Олещук.
Також ворог застосував ракети:
- протирадіолокаційні ракети Х-31П були запущені із повітряного простору над Чорним морем;
- дві балістичні ракети «Іскандер-М» були запущені з Бєлгородської області рф та окупованого Криму.
Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два — локаційно втрачені (упали самостійно). Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків, — зазначив Олещук.
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