Рашисти здійснили чергову нічну повітряну атаку по Україні

https://racurs.ua/ua/n198544-bilshist-rosiyskyh-raket-ne-dosyagly-ciley-pid-chas-nichnoyi-ataky-povitryani-syly.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 серпня, атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу «Шахед», запущеними з Курського напрямку.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Більшістю виявлених «шахедів» ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини, — зазначив Олещук.

Також ворог застосував ракети:

протирадіолокаційні ракети Х-31П були запущені із повітряного простору над Чорним морем;

дві балістичні ракети «Іскандер-М» були запущені з Бєлгородської області рф та окупованого Криму.