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Ракурс
Рашисты в ночь на 23 августа атаковали Украину ракетами

Российская ракета упала ночью в Черкассах — вспыхнул пожар

23 авг 2024, 09:59
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На Черкащині в ніч на сьогодні, 23 серпня, працювала ППО.


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За попередньою інформацією, відбулось падіння ракети на відкриту територію в межах обласного центру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась. Пожежу оперативно ліквідовано. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів, — зазначив він.

Також у Черкаському районі знищено ударний безпілотник типу «Шахед». Без наслідків.

Обстеження території триває.

Источник: Ракурс


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