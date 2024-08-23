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Ракурс
Рашисти в ніч на 23 серпня атакували Україну ракетами

Російська ракета впала вночі у Черкасах — спалахнула пожежа

23 сер 2024, 09:59
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На Черкащині в ніч на сьогодні, 23 серпня, працювала ППО.


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За попередньою інформацією, відбулось падіння ракети на відкриту територію в межах обласного центру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась. Пожежу оперативно ліквідовано. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів, — зазначив він.

Також у Черкаському районі знищено ударний безпілотник типу «Шахед». Без наслідків.

Обстеження території триває.

Джерело: Ракурс


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