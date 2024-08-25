Последствия российского ракетного удара по Краматорску, фото: Офис генпрокурора

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У Краматорську Донецької області внаслідок нічної ракетної атаки одна людина загинула та ще шестеро цивільних було поранено.

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Про це сьогодні, серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

З-під завалів зруйнованої у м. Краматорськ будівлі готелю деблоковано тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку зс рф, — зазначають у відомстві. — Поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей.

Ракетний удар, ймовірно «Іскандером-М», був завданий по Краматорську о 22.35 24 серпня. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал:

на території зруйнованого готелю дістали тілесні ушкодження четверо журналістів іноземного медіа 38, 40, 41 та 46 років. Чоловіки отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани і забої тіла;

також травмувалися 32 та 34-річна містянки, які на момент ворожої атаки перебували у своїх оселях.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що під завалами готелю в Краматорську може перебувати журналіст з Великої Британії.