Последствия российского удара по Краматорску, фото: Вадим Филашкин

https://racurs.ua/n198643-v-kramatorske-vozroslo-kolichestvo-ranenyh-pod-zavalami-jurnalist-iz-velikobritanii-foto.html

Ракурс

У Краматорську на Донеччині зросла до чотирьох кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по готелю.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Усі постраждалі — журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії, — зазначив він.

Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.

Нагадаємо, вночі російські загарбники завдали удару ракетою «Іскандер» по готелю в Краматорську.