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Ракурс
Последствия российского удара по Краматорску, фото: Вадим Филашкин

В Краматорске возросло количество раненых — под завалами журналист из Великобритании (ФОТО)

25 авг 2024, 15:38
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У Краматорську на Донеччині зросла до чотирьох кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по готелю.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Усі постраждалі — журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії, — зазначив він.

Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.

Наслідки російського удару по Краматорську, фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, вночі російські загарбники завдали удару ракетою «Іскандер» по готелю в Краматорську.

Источник: Ракурс


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