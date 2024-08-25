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Наслідки російського удару по Краматорську, фото: Вадим Філашкін
У Краматорську зросла кількість поранених — під завалами журналіст з Великої Британії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198643-u-kramatorsku-zrosla-kilkist-poranenyh-pid-zavalamy-jurnalist-z-velykoyi-brytaniyi-foto.htmlРакурс
У Краматорську на Донеччині зросла до чотирьох кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по готелю.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Усі постраждалі — журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії, — зазначив він.
Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.
Нагадаємо, вночі російські загарбники завдали удару ракетою «Іскандер» по готелю в Краматорську.