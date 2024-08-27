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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ про утворення двох міських військових адміністрацій у Запорізькій області.
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Текст відповідного указу № 597/2024 від 27 серпня 2024 року опублікований на сайті президента.
Згідно з ним утворюються:
- Василівська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької області;
- Пологівська міська військова адміністрація Пологівського району Запорізької області.
Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, — вказано у документі.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
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