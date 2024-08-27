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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

Зеленський утворив дві міські військові адміністрації на Запоріжжі

27 сер 2024, 22:54
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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ про утворення двох міських військових адміністрацій у Запорізькій області.


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Текст відповідного указу № 597/2024 від 27 серпня 2024 року опублікований на сайті президента.

Згідно з ним утворюються:

  • Василівська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької області;
  • Пологівська міська військова адміністрація Пологівського району Запорізької області.

Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, — вказано у документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Джерело: Ракурс


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