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Пожар в церкви в Одесской области, фото: ГСЧС

Из-за попадания молнии горела церковь на Одесщине (ФОТО, ВИДЕО)

29 авг 2024, 18:47
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На Одещині сьогодні, 29 серпня, горіла будівля церкви у селі Прямобалка Болградського району.


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Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загиблих та постраждалих немає.

Ймовірна причина пожежі — влучання блискавки, — зазначають у відомстві.

Пожежа в церкві на Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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