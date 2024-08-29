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Пожар в церкви в Одесской области, фото: ГСЧС
Из-за попадания молнии горела церковь на Одесщине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n198781-iz-za-popadaniya-molnii-gorela-cerkov-na-odesschine-foto-video.htmlРакурс
На Одещині сьогодні, 29 серпня, горіла будівля церкви у селі Прямобалка Болградського району.
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Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Загиблих та постраждалих немає.
Ймовірна причина пожежі — влучання блискавки, — зазначають у відомстві.
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