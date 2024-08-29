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Пожежа в церкві на Одещині, фото: ДСНС
Через влучання блискавки горіла церква на Одещині (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198781-cherez-vluchannya-blyskavky-gorila-cerkva-na-odeschyni-foto-video.htmlРакурс
На Одещині сьогодні, 29 серпня, горіла будівля церкви у селі Прямобалка Болградського району.
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Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Загиблих та постраждалих немає.
Ймовірна причина пожежі — влучання блискавки, — зазначають у відомстві.
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