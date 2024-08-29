Пожежа в церкві на Одещині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198781-cherez-vluchannya-blyskavky-gorila-cerkva-na-odeschyni-foto-video.html

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На Одещині сьогодні, 29 серпня, горіла будівля церкви у селі Прямобалка Болградського району.

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Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загиблих та постраждалих немає.