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Ракурс
Пожежа в церкві на Одещині, фото: ДСНС

Через влучання блискавки горіла церква на Одещині (ФОТО, ВІДЕО)

29 сер 2024, 18:47
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На Одещині сьогодні, 29 серпня, горіла будівля церкви у селі Прямобалка Болградського району.


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Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загиблих та постраждалих немає.

Ймовірна причина пожежі — влучання блискавки, — зазначають у відомстві.

Пожежа в церкві на Одещині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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