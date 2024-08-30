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рф нанесла авиаудара по гражданской инфраструктуре Сум. Фото: ГСЧС

рф нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум, есть раненые

30 авг 2024, 08:21
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Армія російської федерації вночі 30 серпня завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум.


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Виникла пожежа, внаслідок якої спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Жителів попросили щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Також внаслідок російського удару є постраждалі, але їхню кількість ОВА не уточнила.

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Задимлення в Сумах. Фото: Суспільне

Нагадаємо, увечері 24 серпня російська армія завдала удару по приватному сектору в Сумах. Поранення дістали семеро осіб, двоє з них перебували у важкому стані.

Источник: Ракурс


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