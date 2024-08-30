рф нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум, есть раненые

рф нанесла авиаудара по гражданской инфраструктуре Сум. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n198790-rf-nanesla-aviaudar-po-grajdanskoy-infrastrukture-sum-est-ranenye.html

Ракурс

Армія російської федерації вночі 30 серпня завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум.

.

Виникла пожежа, внаслідок якої спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Жителів попросили щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Також внаслідок російського удару є постраждалі, але їхню кількість ОВА не уточнила.

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Нагадаємо, увечері 24 серпня російська армія завдала удару по приватному сектору в Сумах. Поранення дістали семеро осіб, двоє з них перебували у важкому стані.