Пентагон отреагировал на потерю Украиной первого истребителя F-16. Фото:

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Пентагон прокоментував дані про втрату ЗСУ першого винищувача F-16.

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США не надають допомогу Києву в розслідуванні інциденту. Американціне отримували від України запитів на допомогу в цьому розслідуванні. Про це заявила заступниця прес-секретаря Міністерства оборони Сабріна Сінгх.

Я бачила повідомлення, однак не маю інформації про надання допомоги з нашого боку або запитів про неї з боку України, — зазначила вона.

За її словами, лише українська влада або українські військові можуть коментувати питання авіакатастрофи. У Пентагоні не підтвердили інформацію про причини аварії й не стали коментувати деталі інциденту чи подробиці щодо можливого електронного обладнання на борту винищувачів. Сінгх закликала щодо цього звертатися за коментарями безпосередньо до України.

Також у Вашингтоні відмовилися коментувати питання щодо кількості F-16, які вже знаходяться в Україні або плануються до відправлення. Наголосили, що це — питання оперативної безпеки.

Представник Пентагону підкреслила, що бойова авіація є надзвичайно складною і що США пишаються тим, що змогли тренувати українських льотчиків як у США, так і за допомогою союзників.

Нагадаємо, 26 серпня під час відбиття масованої російської ракетної атаки 26 серпня загинув український військовий льотчик Олексій Месь, котрий був одним із перших українських пілотів, які проходили навчання на F-16 у США. В Генштабі цю інформацію підтвердили.

А народний депутат Мар’яна Безугла заявила, що український винищувач F-16 був збитий «дружнім вогнем» із зенітно-ракетного комплексу Patriotчерез дискоординацію між підрозділами.