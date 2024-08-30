ЕС подготовил для Украины 700 тыс. артснарядов. Фото: Генштаб

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Європейський Союз підготував для України 700 тис. артилерійських снарядів з обіцяного мільйона.

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Європейська військова промисловість набирає обертів, а виробництво боєприпасів продовжується. У Брюсселі також «передбачають можливість націлювання на території росії». Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель перед зустрічі з міністрами закордонних справ країн Євросоюзу.

Також він зазначив, що ЄС не хоче вступати у війну з росією, а лише допомогти Україні у боротьбі з російською агресією. Він додав, що відправлення військових інструкторів до України не стоїть на порядку денному. Зараз триває обговорення створення координаційного центру в Україні.

Боррель додав, що буде збільшено кількість українських військових, які навчаються в Євросоюзі — до 60 тис. військових.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності України США оголосили про 64-й транш допомоги вартістю 125 млн дол., який нададуть із запасів Пентагону. ЗСУ передадуть боєприпаси для HIMARS, артбоєприпаси калібру 155-мм та 105-мм, ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4 та боєприпаси до стрілецької зброї.