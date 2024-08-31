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Ракурс
Легионеры ГУР показали сражение с оккупантами. Фото: Генштаб ВСУ

Легионеры ГУР показали бой с оккупантами в районе Купянска (ВИДЕО)

31 авг 2024, 14:51
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Розвідники-легіонери ГУР показали відео боїв на гарячих напрямках фронту.


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Зокрема, в мережі з’явилося відео бойових дій, які тривають у районі Куп’янська Харківської області. На кадрах показана робота «Афіна» та групи Rogue. Про це легіон Головного управління розвідки Міністерства оборони України 31 серпня повідомив у Telegram.

На відео показано бій від першої особи. Бійці в окопах ведуть вогонь по окупантах зі стрілецької зброї.

Як відомо, Міжнародний легіон при ГУР МОУ — це окремий спецпідрозділ Інтернаціонального легіону оборони України. Цей підрозділ підпорядкований українській воєнній розвідці й діє окремо від Українського іноземного легіону.

Нагадаємо, нещодавно легіонери Головного управління розвідки України завдали ударів по схованках та укріпленнях окупантів, які розташовувалися на кордоні з Сумською областю. Оператори БпЛА тактичної групи «Афіна» знищили FPV-дронами схованки російських окупантів, їхні укріплення та військову інфраструктуру.

Источник: Ракурс


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