Легіонери ГУР показали бій з окупантами. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n198833-legionery-gur-pokazaly-biy-z-okupantamy-u-rayoni-kup-yanska-video.html

Ракурс

Розвідники-легіонери ГУР показали відео боїв на гарячих напрямках фронту.

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Зокрема, в мережі з’явилося відео бойових дій, які тривають у районі Куп’янська Харківської області. На кадрах показана робота «Афіна» та групи Rogue. Про це легіон Головного управління розвідки Міністерства оборони України 31 серпня повідомив у Telegram.

На відео показано бій від першої особи. Бійці в окопах ведуть вогонь по окупантах зі стрілецької зброї.

Як відомо, Міжнародний легіон при ГУР МОУ — це окремий спецпідрозділ Інтернаціонального легіону оборони України. Цей підрозділ підпорядкований українській воєнній розвідці й діє окремо від Українського іноземного легіону.

Нагадаємо, нещодавно легіонери Головного управління розвідки України завдали ударів по схованках та укріпленнях окупантів, які розташовувалися на кордоні з Сумською областю. Оператори БпЛА тактичної групи «Афіна» знищили FPV-дронами схованки російських окупантів, їхні укріплення та військову інфраструктуру.