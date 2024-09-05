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Российские захватчики потеряли уже более 621 тыс. человек

Российская армия за сутки потеряла 1200 человек (ИНФОГРАФИКА)

5 сен 2024, 09:35
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 621 тис. 550 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1,2 тис. осіб. Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 624 танки;
  • 16 тис. 869 бойових броньованих машин;
  • 17 тис. 725 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 177 одиниць РСЗВ;
  • 940 одиниць засобів ППО;
  • 368 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 14 тис. 658 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 587 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 24 тис. 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 24 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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