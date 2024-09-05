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Російські загарбники втратили вже понад 621 тис. осіб
Російська армія за добу втратила 1200 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n198988-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1200-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 621 тис. 550 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1,2 тис. осіб. Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 624 танки;
- 16 тис. 869 бойових броньованих машин;
- 17 тис. 725 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 177 одиниць РСЗВ;
- 940 одиниць засобів ППО;
- 368 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 14 тис. 658 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 587 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 24 тис. 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 24 одиниці спеціальної техніки.
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