Російські загарбники втратили вже понад 621 тис. осіб

https://racurs.ua/ua/n198988-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1200-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 621 тис. 550 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1,2 тис. осіб. Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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