Последствия падения обломков сбитого беспилотника в Гомеле, фото: мнс беларуси

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У білорусі падіння уламків збитого безпілотника, ймовірно, призвело до пожежі.

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Про це сьогодні, 5 вересня, повідомила прес-служба мнс країни.

Внаслідок падіння імовірно збитого безпілотного літального апарату сталося загоряння цегляної будівлі складу в Гомелі по 8-му пров. Ілліча. Підрозділи МНС ліквідували пожежу. Ніхто не постраждав. Вогнем пошкоджено 5 кв. метрів покрівлі, — вказано в повідомленні.

За інформацією моніторингової груп «Беларускі Гаюн», цієї ночі до Білорусі залетіли щонайменше вісім «шахедів» — щонайменше два з них були знищені.

Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про збиття у небі над білоруським Гомелем двох «шахедів», котрі, ймовірно, відхилися від курсу в ході чергової російської масованої повітряної атаки по Україні. Згодом збиття безпілотників підтвердили в міноборони країни.