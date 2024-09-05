В беларуси из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар (ФОТО)https://racurs.ua/n198999-v-belarusi-iz-za-padeniya-oblomkov-sbitogo-bespilotnika-voznik-pojar-foto.htmlРакурс
У білорусі падіння уламків збитого безпілотника, ймовірно, призвело до пожежі.
Про це сьогодні, 5 вересня, повідомила прес-служба мнс країни.
Внаслідок падіння імовірно збитого безпілотного літального апарату сталося загоряння цегляної будівлі складу в Гомелі по 8-му пров. Ілліча. Підрозділи МНС ліквідували пожежу. Ніхто не постраждав. Вогнем пошкоджено 5 кв. метрів покрівлі, — вказано в повідомленні.
За інформацією моніторингової груп «Беларускі Гаюн», цієї ночі до Білорусі залетіли щонайменше вісім «шахедів» — щонайменше два з них були знищені.
Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про збиття у небі над білоруським Гомелем двох «шахедів», котрі, ймовірно, відхилися від курсу в ході чергової російської масованої повітряної атаки по Україні. Згодом збиття безпілотників підтвердили в міноборони країни.