Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силовики задержали чиновников Минобороны, требовавших взятки за начисление соцвыплат для раненых

Силовики задержали чиновников Минобороны, требовавших взятки за начисление соцвыплат для раненых

5 сен 2024, 16:47
999

СБУ та Нацполіція затримали керівника відділу департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників — начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених військових.


.

В СБУ уточнили, що всіх трьох фігурантів затримали «на гарячому» після передачі їм одного з хабарів.

Фігуранти налагодили злочинний механізм отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій. В обмін на хабарі фігуранти обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.

У СБУ юповідомили 5 вересня, що задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн.

На підставі зібраних доказів очільнику відділу Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров