Силовики задержали чиновников Минобороны, требовавших взятки за начисление соцвыплат для раненых

https://racurs.ua/n199005-siloviki-zaderjali-chinovnikov-minoborony-trebovavshih-vzyatki-za-nachislenie-socvyplat-dlya.html

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СБУ та Нацполіція затримали керівника відділу департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників — начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених військових.

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В СБУ уточнили, що всіх трьох фігурантів затримали «на гарячому» після передачі їм одного з хабарів.