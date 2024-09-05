Силовики затримали чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених

https://racurs.ua/ua/n199005-sylovyky-zatrymaly-chynovnykiv-minoborony-yaki-vymagaly-habari-za-narahuvannya-socvyplat-dlya.html

Ракурс

СБУ та Нацполіція затримали керівника відділу департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників — начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених військових.

.

В СБУ уточнили, що всіх трьох фігурантів затримали «на гарячому» після передачі їм одного з хабарів.