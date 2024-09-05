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Силовики затримали чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених

Силовики затримали чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених

5 вер 2024, 16:47
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СБУ та Нацполіція затримали керівника відділу департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників — начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених військових.


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В СБУ уточнили, що всіх трьох фігурантів затримали «на гарячому» після передачі їм одного з хабарів.

Фігуранти налагодили злочинний механізм отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій. В обмін на хабарі фігуранти обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.

У СБУ юповідомили 5 вересня, що задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн.

На підставі зібраних доказів очільнику відділу Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Джерело: Ракурс


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