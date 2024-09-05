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Силовики затримали чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених
Силовики затримали чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для пораненихhttps://racurs.ua/ua/n199005-sylovyky-zatrymaly-chynovnykiv-minoborony-yaki-vymagaly-habari-za-narahuvannya-socvyplat-dlya.htmlРакурс
СБУ та Нацполіція затримали керівника відділу департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників — начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених військових.
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В СБУ уточнили, що всіх трьох фігурантів затримали «на гарячому» після передачі їм одного з хабарів.
Фігуранти налагодили злочинний механізм отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій. В обмін на хабарі фігуранти обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.
У СБУ юповідомили 5 вересня, що задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн.
На підставі зібраних доказів очільнику відділу Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).