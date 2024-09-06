Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Обнаруженное в Днестре тело, фото: ГПСУ
В Днестре обнаружили обвитое водорослями тело утопленника — ГПСУ (ФОТО)https://racurs.ua/n199036-v-dnestre-obnarujili-obvitoe-vodoroslyami-telo-utoplennika-gpsu-foto.htmlРакурс
Обвите водоростями тіло потопельника виявили у Дністрі.
.
Про це сьогодні, 6 вересня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що загиблого помітили прикордонники під час патрулювання. На місце події викликали співробітників ДСНС і поліції, які витягли його на берег.
Попередньо встановлено, що загиблий — мешканець Дніпропетровської області, 1971 року народження. Він, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали для нього фатальними, — зазначають у відомстві.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...