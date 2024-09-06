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Ракурс
Обнаруженное в Днестре тело, фото: ГПСУ

В Днестре обнаружили обвитое водорослями тело утопленника — ГПСУ (ФОТО)

6 сен 2024, 16:58
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Обвите водоростями тіло потопельника виявили у Дністрі.


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Про це сьогодні, 6 вересня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що загиблого помітили прикордонники під час патрулювання. На місце події викликали співробітників ДСНС і поліції, які витягли його на берег.

Попередньо встановлено, що загиблий — мешканець Дніпропетровської області, 1971 року народження. Він, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали для нього фатальними, — зазначають у відомстві.

Виявлене у Дністрі тіло, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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