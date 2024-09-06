Виявлене у Дністрі тіло, фото: ДПСУ

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Обвите водоростями тіло потопельника виявили у Дністрі.

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Про це сьогодні, 6 вересня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що загиблого помітили прикордонники під час патрулювання. На місце події викликали співробітників ДСНС і поліції, які витягли його на берег.