Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Виявлене у Дністрі тіло, фото: ДПСУ
У Дністрі виявили обвите водоростями тіло потопельника — ДПСУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199036-u-dnistri-vyyavyly-obvyte-vodorostyamy-tilo-potopelnyka-dpsu-foto.htmlРакурс
Обвите водоростями тіло потопельника виявили у Дністрі.
.
Про це сьогодні, 6 вересня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що загиблого помітили прикордонники під час патрулювання. На місце події викликали співробітників ДСНС і поліції, які витягли його на берег.
Попередньо встановлено, що загиблий — мешканець Дніпропетровської області, 1971 року народження. Він, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали для нього фатальними, — зазначають у відомстві.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...