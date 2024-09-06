80 тыс. списанных авиационных ракет передаст Украине Канада

Украина получит от Канады 80 тыс. ракет CRV7, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n199041-80-tys-spisannyh-aviacionnyh-raket-peredast-ukraine-kanada.html

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Канада за результатами зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн» пообіцяла надати ЗСУ понад 80 тис. списаних некерованих авіаційних ракет CRV7.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністр оборони Канади Білл Блер анонсував передачу Збройним силам України ще понад 80,8 тисячі списаних ракет CRV-7 і 1300 боєголовок до них в найближчі місяці, а також 29 бронетранспортерів M113 і 64 бронемашини Coyote, виведених з експлуатації, — зазначає видання.

Крім того, американський міністр оборони Ллойд Остін на полях «Рамштайну» анонсував виділення 250 млн доларів на військову допомогу Україні, а Німеччина — передачу ЗСУ 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Напередодні зустрічі «Рамшатайну» уряд Великобританії анонсував виділення Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) для посилення української протиповітряної оборони. Першу партію планують передати до кінця року.

Джерело: Deutsche Welle