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Ракурс
Последствия взрыва в Голосеевском районе Киева 8 августа, фото: ГСЧС

В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в Голосеевском районе

8 сен 2024, 19:44
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У Києві на території АТП в Голосіївському районі, де сьогодні, 8 вересня, стався вибух, завершилися пошуково-рятувальні роботи.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

На місці події виявлено тіла 2х загиблих. Спеціалісти працюють над встановленням причини вибуху, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що причиною інциденту в Голосіївському районі не був витік газу — будівля, де пролунав вибух, не була газифікована.

Источник: Ракурс


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