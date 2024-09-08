В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в Голосеевском районе

Последствия взрыва в Голосеевском районе Киева 8 августа, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n199100-v-kieve-zavershili-poiskovo-spasatelnye-raboty-na-meste-vzryva-v-goloseevskom-rayone.html

Ракурс

У Києві на території АТП в Голосіївському районі, де сьогодні, 8 вересня, стався вибух, завершилися пошуково-рятувальні роботи.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

На місці події виявлено тіла 2х загиблих. Спеціалісти працюють над встановленням причини вибуху, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що причиною інциденту в Голосіївському районі не був витік газу — будівля, де пролунав вибух, не була газифікована.