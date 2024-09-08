У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в Голосіївському районі

Наслідки вибуху в Голосіївському районі Києва 8 серпня, фото: ДСНС

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У Києві на території АТП в Голосіївському районі, де сьогодні, 8 вересня, стався вибух, завершилися пошуково-рятувальні роботи.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

На місці події виявлено тіла 2х загиблих. Спеціалісти працюють над встановленням причини вибуху, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що причиною інциденту в Голосіївському районі не був витік газу — будівля, де пролунав вибух, не була газифікована.