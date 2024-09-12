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Российские захватчики потеряли уже более 630 тыс. человек
Российская армия за сутки потеряла 1270 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199209-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1270-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 630 тис. 200 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270 осіб. Про це сьогодні, 12 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 653 танки;
- 16 тис. 955 бойових броньованих машин;
- 18 тис. 9 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 184 одиниці РСЗВ;
- 945 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 15 тис. 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 591 крилату ракету;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 24 тис. 481 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 61 одиницю спеціальної техніки.
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