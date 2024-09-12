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Российские захватчики потеряли уже более 630 тыс. человек

Российская армия за сутки потеряла 1270 человек (ИНФОГРАФИКА)

12 сен 2024, 09:01
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 630 тис. 200 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270 осіб. Про це сьогодні, 12 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 653 танки;
  • 16 тис. 955 бойових броньованих машин;
  • 18 тис. 9 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 184 одиниці РСЗВ;
  • 945 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 15 тис. 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 591 крилату ракету;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 24 тис. 481 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 61 одиницю спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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