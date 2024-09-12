Російські загарбники втратили вже понад 630 тис. осіб

https://racurs.ua/ua/n199209-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1270-osib-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 630 тис. 200 осіб.

.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270 осіб. Про це сьогодні, 12 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: