Россияне в ночь на 12 сентября совершили массированную воздушную атаку по Украине, фото:

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 вересня, здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що станом на 9.00 було зафіксовано загалом 69 засобів повітряного нападу противника:

окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області;

двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний);

64 ударними БпЛА безпілотниками типу «Shahed» (райони пусків Курськ (рф), Єйськ (рф) та Чауда в окупованому Криму).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України:

в результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БПЛА;

три ворожі безпілотники полетіли назад у росію;

ще чотири безпілотники локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила);

ще чотири ударні безпілотники станом на 9.00 залишалися в повітряному просторі України;

завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.