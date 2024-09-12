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Росіяни в ніч на 12 вересня здійснили масовану повітряну атаку по Україні, фото:

44 «шахеди» збили сили ППО Україні в ніч на 12 вересня (ІНФОГРАФІКА)

12 вер 2024, 10:45
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 вересня, здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що станом на 9.00 було зафіксовано загалом 69 засобів повітряного нападу противника:

  • окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області;
  • двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний);
  • 64 ударними БпЛА безпілотниками типу «Shahed» (райони пусків Курськ (рф), Єйськ (рф) та Чауда в окупованому Криму).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України:

  • в результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БПЛА;
  • три ворожі безпілотники полетіли назад у росію;
  • ще чотири безпілотники локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила);
  • ще чотири ударні безпілотники станом на 9.00 залишалися в повітряному просторі України;
  • завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях, — зазначають у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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