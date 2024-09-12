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Росіяни в ніч на 12 вересня здійснили масовану повітряну атаку по Україні, фото:
44 «шахеди» збили сили ППО Україні в ніч на 12 вересня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n199212-44-shahedy-zbyly-syly-ppo-ukrayini-v-nich-na-12-veresnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 вересня, здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що станом на 9.00 було зафіксовано загалом 69 засобів повітряного нападу противника:
- окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області;
- двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний);
- 64 ударними БпЛА безпілотниками типу «Shahed» (райони пусків Курськ (рф), Єйськ (рф) та Чауда в окупованому Криму).
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України:
- в результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БПЛА;
- три ворожі безпілотники полетіли назад у росію;
- ще чотири безпілотники локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила);
- ще чотири ударні безпілотники станом на 9.00 залишалися в повітряному просторі України;
- завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях, — зазначають у Повітряних силах.
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