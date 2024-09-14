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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Уничтожение дронами рашистов на Харьковщине показала ГПСУ (ВИДЕО)

14 сен 2024, 21:42
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На Харківщині прикордонники бригади «Помста» за допомогою дронів-камікадзе та бомберів знищують ворожу техніку, піхоту та укриття противника.


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Відповідне відео сьогодні, 14 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показані момент та наслідки влучань по ворогу та його позиціях.

Источник: Ракурс


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