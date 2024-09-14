Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n199300-znyschennya-dronamy-rashystiv-na-harkivschyni-pokazala-dpsu-video.html

Ракурс

На Харківщині прикордонники бригади «Помста» за допомогою дронів-камікадзе та бомберів знищують ворожу техніку, піхоту та укриття противника.

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Відповідне відео сьогодні, 14 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показані момент та наслідки влучань по ворогу та його позиціях.