Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Знищення дронами рашистів на Харківщині показала ДПСУ (ВІДЕО)

14 вер 2024, 21:42
999

На Харківщині прикордонники бригади «Помста» за допомогою дронів-камікадзе та бомберів знищують ворожу техніку, піхоту та укриття противника.


.

Відповідне відео сьогодні, 14 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показані момент та наслідки влучань по ворогу та його позиціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів