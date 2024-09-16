Рашисты в ночь на 16 сентября массированно атаковали Украину беспилотниками, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n199335-53-udarnyh-bespilotnika-sbili-sily-pvo-v-noch-na-16-sentyabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня, атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136».

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Із 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БплА (пуски із Курська та Єйська — рф). Основний напрямок удару — Київщина, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою: