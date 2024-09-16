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Рашисты в ночь на 16 сентября массированно атаковали Украину беспилотниками, фото: «Милитарный»
53 ударных беспилотника сбили силы ПВО в ночь на 16 сентября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199335-53-udarnyh-bespilotnika-sbili-sily-pvo-v-noch-na-16-sentyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня, атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136».
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Із 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БплА (пуски із Курська та Єйська — рф). Основний напрямок удару — Київщина, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою:
- збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях;
- ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.
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