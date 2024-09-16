Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти в ніч на 16 вересня масовано атакували Україну безпілотниками

53 ударні безпілотники збили сили ППО в ніч на 16 вересня (ІНФОГРАФІКА)

16 вер 2024, 09:38
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня, атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136».


.

Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Із 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БплА (пуски із Курська та Єйська — рф). Основний напрямок удару — Київщина, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою:

  • збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях;
  • ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів