Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские захватчики потеряли более 634 тыс. человек, фото: «Газета.ру»
Российская армия за сутки потеряла 1060 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199337-rossiyskaya-armiya-v-sutki-poteryala-1060-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 634 тис. осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 860 осіб. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 683 танків;
- 17 тис. 71 бойову броньовану машину;
- 18 тис. 123 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 187 одиниць РСЗВ;
- 947 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 15 тис. 263 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 592 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 24 тис. 712 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 90 одиниць спеціальної техніки.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...