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Российские захватчики потеряли более 634 тыс. человек, фото: «Газета.ру»

Российская армия за сутки потеряла 1060 человек (ИНФОГРАФИКА)

16 сен 2024, 10:03
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 634 тис. осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 860 осіб. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 683 танків;
  • 17 тис. 71 бойову броньовану машину;
  • 18 тис. 123 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 187 одиниць РСЗВ;
  • 947 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 15 тис. 263 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 592 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 24 тис. 712 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 90 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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