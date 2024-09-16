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Російські загарбники втратили вже понад 634 тис. осіб, фото: «Газета.ру»
Російська армія за добу втратила 1060 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n199337-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1060-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 634 тис. осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 860 осіб. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 683 танків;
- 17 тис. 71 бойову броньовану машину;
- 18 тис. 123 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 187 одиниць РСЗВ;
- 947 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 15 тис. 263 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 592 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 24 тис. 712 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 90 одиниць спеціальної техніки.
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