Російські загарбники втратили вже понад 634 тис. осіб, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n199337-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1060-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 634 тис. осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 860 осіб. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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