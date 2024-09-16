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Ракурс
Последствия атаки по Киевщине, фото: Национальная полиция

На Киевщине обломки сбитых «шахедов» ранили женщину и повредили автомобили (ФОТО)

16 сен 2024, 10:55
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня, масовано атакували Київщину ударними дронами.


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В регіоні працювали сили ППО, ворожі цілі були знищені. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено, проте падіння уламків збитих цілей завдало шкоди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків:

  • поранено жінку. Її госпіталізовано в один із медзакладів області, надається вся необхідна допомога;
  • зафіксовано пошкодження п’яти автомобілів та п’яти приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи;
  • в чотирьох районах виникли загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.

Наслідки російської атаки по Київщині, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


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