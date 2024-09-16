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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня, масовано атакували Київщину ударними дронами.
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В регіоні працювали сили ППО, ворожі цілі були знищені. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено, проте падіння уламків збитих цілей завдало шкоди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків:
- поранено жінку. Її госпіталізовано в один із медзакладів області, надається вся необхідна допомога;
- зафіксовано пошкодження п’яти автомобілів та п’яти приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи;
- в чотирьох районах виникли загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.
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