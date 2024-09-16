Наслідки російської атаки по Київщині, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n199338-na-kyyivschyni-ulamky-zbytyh-shahediv-poranyly-jinku-ta-poshkodyly-avtomobili-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня, масовано атакували Київщину ударними дронами.

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В регіоні працювали сили ППО, ворожі цілі були знищені. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено, проте падіння уламків збитих цілей завдало шкоди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків: