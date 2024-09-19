Госбанки в Украине смогут приватизировать по частям. Фото:

https://racurs.ua/n199446-gosbanki-v-ukraine-smogut-privatizirovat-chastyami-prinyat-zakon.html

Ракурс

Верховна Рада Україна приватизувати частинами українські державні банки.

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У четвер, 19 вересня, голосами 260 народних депутатів було ухвалено законопроект № 11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. Тепер можна буде продавати частину акцій держбанків. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

У тексті проекту закону, який опублікували на сайті ВРУ, зазначається, що він розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готовий розглянути державу. Також закон дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не тільки 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі).

Крі того, закон враховує ймовірність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор. Громадян рф до участі в приватизації не допускатимуть.

Як відомо, в Україні шість державних банків: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «Сенс Банк», «Перший інвестиційний банк». Їхня частка в чистих активах банків на 1 липня 2024 року становить 56,6%.

Нагадаємо, 17 вересня ВРУ схвалила в цілому законопроект № 6490-д щодо перезавантаження митниці. Законопроект передбачає прозорий конкурс на голову Державної митної служби, його політичну незалежність, переатестацію всіх працівників, підвищення зарплат тощо.