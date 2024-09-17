Законопроект про перезавантаження митниці ухвалила ВРУ. Фото:

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Ракурс

Верховна Рада схвалила в цілому законопроект № 6490-д щодо перезавантаження митниці.

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Ухвалення документа підтримали 260 депутатів. Законопроект передбачає прозорий конкурс на голову Державної митної служби, його політичну незалежність, переатестацію всіх працівників, підвищення зарплат тощо. Про це заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Також передбачається, що голова Державної митної служби може бути звільнений лише за результатами аудиту. Законопроект передбачає запровадження щорічного зовнішнього аудиту ефективності діяльності митниці.

А половину членів атестаційних комісій обиратимуть міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти.

Відзначається, що цей закон — важливий структурний маяк від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і США, який розблокує 6 млрд дол. допомоги для України.

Нагадаємо, 29 серпня у Верховній Раді підтримали законопроект про перезавантаження митниці. Профільний комітет підтримав законопроект № 6490-д у цілому.